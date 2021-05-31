Механизмы самозащиты овса решили применить для посевов пшеницы

Китайские ученые, исследовавшие геном овса, установили, каким образом данный злак создает защитные механизму, позволяющие уберечься от тяжелых заболеваний, в том числе и корневой системы.

Ничего подобного нет у пшеницы и многих других ценных сельскохозяйственных культур, отмечают эксперты. Но так как ученые смогли понять, как защитные механизмы работают на посевах овса, у них появилась возможность те же качества передать пшенице и другим растениям.

По словам исследователей, они уже очень близки к успеху. В будущем их разработки помогут значительно уменьшить потери урожаев из-за заболеваний, от которых страдают злаковые культуры. При этом не придется использовать вредные химические вещества.