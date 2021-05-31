В Китае разработаны новые материалы для топливных элементов

Китайские ученые одним выстрелом предлагают убить сразу двух зайцев. С одной стороны, они сумели найти материалы для топливных элементов, которые значительно дешевле ныне используемых. С другой стороны, эффективность самих топливных элементов стала значительно выше.

Как известно, проблема сейчас состоит в том, что мембрану приходится делать из платины. Китайцы же предлагают использовать никель, магний или кобальт.

Кроме того, они заменили кислотную среду на щелочную. В результате эффективность производства электроэнергии увеличилась примерно в 4,3 раза. Напомним, что топливные элементы служат для превращения водорода, который пропускают через катализатор, в электрический ток.