 

В Китае разработаны новые материалы для топливных элементов

31.05.2021, 1:16, Новости дня
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Китайские ученые одним выстрелом предлагают убить сразу двух зайцев. С одной стороны, они сумели найти материалы для топливных элементов, которые значительно дешевле ныне используемых. С другой стороны, эффективность самих топливных элементов стала значительно выше.

Как известно, проблема сейчас состоит в том, что мембрану приходится делать из платины. Китайцы же предлагают использовать никель, магний или кобальт.

Кроме того, они заменили кислотную среду на щелочную. В результате эффективность производства электроэнергии увеличилась примерно в 4,3 раза. Напомним, что топливные элементы служат для превращения водорода, который пропускают через катализатор, в электрический ток.



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