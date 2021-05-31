Британские ученые разработали метод увеличения урожайности томатов

Оказывается, существует особый белок, ответственный за урожайность помидоров. Его-то и сумели обнаружить ученые из Великобритании, работающий над проблемой выращивания томатов на сельскохозяйственных предприятиях.

Открытию предшествовало исследование внутренней структуры томатов. В ходе экспериментов было установлено, что сверхэкспрессия пластидий SP1 автоматически ускоряет процесс созревания и увеличивает размер плодов.

По словам специалистов, теперь создание работающих технологий интенсивного земледелия в данном сегменте – это лишь дело техники. Они рассчитывают, что смогут увеличить урожайность как скороспелых, так и поздних томатов. Подробнее об исследовании можно прочитать в журнале Antama Foundation.