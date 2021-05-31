В Житомире дождем затопило улицы, люди катались на надувных матрацах и водных мотоциклах. Видео
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Издание отмечает, что “традиционно непроходимой” стала улица Покровская и перекресток этой улицы с улицей Михаила Грушевского.
“Пешеходам было по колено воды, а транспорт оказался заблокирован. Житомиряне плыли по улице на надувном матрасе, а кое-кто устроил развлечения на водном мотоцикле”, – пишет “Житомир.info”.
В YouTube опубликовали видео затопленного района города.
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Видео: Житомир.info | Новости Житомира / YouTube
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