 

В Житомире дождем затопило улицы, люди катались на надувных матрацах и водных мотоциклах. Видео

31.05.2021, 1:08, Новости дня
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Издание отмечает, что “традиционно непроходимой” стала улица Покровская и перекресток этой улицы с улицей Михаила Грушевского.

“Пешеходам было по колено воды, а транспорт оказался заблокирован. Житомиряне плыли по улице на надувном матрасе, а кое-кто устроил развлечения на водном мотоцикле”, – пишет “Житомир.info”.

В YouTube опубликовали видео затопленного района города.

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Видео: Житомир.info | Новости Житомира / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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