 

В Нэшвилле магазин продавал для невакцинированных желтые звезды, похожие на отметки нацистов для евреев

31.05.2021, 1:08, Новости дня
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Магазин Hatwrks в своем аккаунте в Instagram опубликовал пост о продаже таких нашивок за $5. На фото была женщина, которая прицепила на футболку желтую шестиконечную звезду с надписью “Не вакцинирована”. После шквала критики пост был удален, однако его скриншот опубликовал The Tennessee Holler в Twitter.

NASHVILLE — Hatworks is literally selling Jewish stars that say “Not Vaccinated” — out here making MTG look tame

[email protected] (615) 678-5690 pic.twitter.com/11fN9eS5gX

— The Tennessee Holler (@TheTNHoller) May 28, 2021

Однако вскоре магазин опубликовал новый пост с текстом: “Люди так возмущены моим постом? Но разве вы возмущены тиранией, которую переживает мир? Если вы не понимаете, что происходит, то это ваша проблема, не моя”, – говорится в сообщении.

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Публикация от hatWRKS (@hatwrksnashville)

Впоследствии из-за скандала производитель одежды Stetson объявил в субботу вечером, 29 мая, о прекращении отношений с магазином. В тот же день под магазином началась акция протеста, фото которой опубликовала журналистка Ники Макги в Twitter.

Protest happening now outside of HatWRKS following controversial Instagram post that showed the shop’s owner wearing a yellow patch resembling the Star of David that read the words “not vaccinated”. * @WKRN * pic.twitter.com/vVhDqb6RvD

— Nikki McGee (@NikkiMcGeeWKRN) May 29, 2021

В итоге Hatwrks извинился “за нечувствительность”. В магазине говорят, что не хотели преуменьшать значение звезды Давида или не уважать то, что случилось с миллионами людей.

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Публикация от hatWRKS (@hatwrksnashville)

Контекст:

Шестиконечная звезда Давида является символом иудаизма, но нацисты во время Второй мировой сделали ношение желтой звезды обязательным на всех оккупированных территориях. Так они обозначали евреев, чтобы отличать их в общественных местах. Тех, кого встречали без отметки, могли оштрафовать, бросить в тюрьму или расстрелять на месте.

Во время пандемии коронавируса использовать значок с желтой звездой стали COVID-скептики, которые прикрепляли его к своей одежде на протестах в Великобритании и Германии, отмечает BBC. В этом месяце немецкий Мюнхен запретил использовать нацистские звезды Давида во время протестов против коронавируса.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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