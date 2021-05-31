Премьер Финляндии после скандала в СМИ пообещала оплатить свои завтраки в резиденции

Скандал разгорелся на прошлой неделе, когда издание Iltalehti опубликовало информацию о том, что из госбюджета тратится около €300 в месяц на оплату питания членов семьи премьер-министра в те дни, когда они ночуют в официальной резиденции Кесяранта.

28 мая полиция Хельсинков сообщила, что проведет доследственную проверку по факту оплаты питания премьер-министра. При этом полиция подчеркнула, что проверка касается только действий чиновников, а не главы правительства.

По итогу Марин в Twitter заявила, что готова сама покрыть все расходы, потраченные на ее питание.

“Поскольку есть нерешенные вопросы с питанием, я сама оплачу соответствующие расходы и позабочусь о том, чтобы инструкции, касающиеся Кесяранты и услуг премьер-министра, были проверены на соответствие и при необходимости обновлены”, – отметила она.

Koska ateriaetuun liittyy avoimia kysymyksiä, maksan tähän liittyvät kustannukset itse ja varmistan, että Kesärantaan ja pääministerin palveluihin liittyvien ohjeiden asianmukaisuus tarkistetaan ja tarvittaessa ohjeet päivitetään.

— Sanna Marin (@MarinSanna) May 29, 2021

Контекст:

Санна Марин заняла пост премьер-министра Финляндии в декабре 2019 года и стала самым молодым премьер-министром в истории этой страны (ей тогда было 34 года). Ранее политик занимала должность министра транспорта и коммуникаций.

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