 

Лондонский “Челси” близок к покупке футболиста киевского “Динамо” – СМИ

31.05.2021, 1:08, Новости дня
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По данным издания, триумфатор Лиги чемпионов УЕФА “в шаге от покупки” Забарного.

Владельцы “Челси” якобы готовы заплатить “Динамо” за трансфер центрального защитника клуба и сборной Украины €12 млн.

Tutto Mercato утверждает, что переговоры о переходе Забарного из украинского чемпионата в английский проходят при посредничестве тренера национальной сборной Украины Андрея Шевченко, который сам играл за “Челси” в 2006–2009 годы.

Контекст:

Забарный – воспитанник “Динамо”. В играх за основную команду дебютировал в сентябре 2020 года. Спустя две недели впервые сыграл за киевский клуб в еврокубках.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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