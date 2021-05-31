 

Коалиция за свободу СМИ призвала немедленно освободить Протасевича

31.05.2021, 1:08, Новости дня
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“Эти беспрецедентные и шокирующие действия представляют собой полную фронтальную атаку на свободу СМИ и имеют серьезные последствия для права на свободу выражения мнений в более широком смысле. Эти действия вызывают еще большее беспокойство, если рассматривать их в контексте широкомасштабной кампании по подавлению независимых голосов в Беларуси, включая рейд 18 мая в офисах независимого новостного сайта tut.by и последующий арест нескольких сотрудников”, – говорится в сообщении.

В коалиции напомнили, что около 400 журналистов и работников средств массовой информации в Беларуси столкнулись с различными формами репрессий в ходе выборов президента 9 августа и после них.

“Коалиция за свободу СМИ требует немедленного и безоговорочного освобождения Протасевича, а также других журналистов и работников СМИ, задержанных в Беларуси за выполнение своей работы. Виновные должны нести ответственность за нападения на журналистов и работников СМИ”, – отметили члены коалиции.

Под заявлением подписались правительства Австралии, Австрии, Болгарии, Канады, Коста-Рики, Кипра, Чешской Республики, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Исландии, Италии, Японии, Латвии, Литвы, Люксембурга, Нидерландов, Новой Зеландии, Северной Македонии, Словакии, Словении, Швейцарии, Украины, Великобритании, США.

Контекст:

Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил в Минске экстренную посадку якобы из-за сообщения о минировании (впоследствии взрывчатых веществ на борту судна не нашли). “Для сопровождения” самолета по поручению Лукашенко был поднят истребитель белорусских ВВС.

После проверки борта белорусские спецслужбы сняли с рейса и задержали одного из основателей белорусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA Протасевича и его девушку, россиянку Софию Сапегу (в Минске с самолета сошли еще несколько человек, в Ryanair подозревают, что это были агенты КГБ Беларуси, Лукашенко отрицает). Сапега арестована, ее и Протасевича признали политзаключенными.

Вечером 24 мая появилось видео с Протасевичем, в котором он говорит, что находится в СИЗО №1 в Минске, сотрудничает со следствием и дает признательные показания “по факту организации массовых беспорядков в Минске”. В Европе отмечали, что на лице журналиста были видны следы избиения.

Преследование Протасевича связывают с Telegram-каналом NEXTA. Паблик получил широкую известность летом прошлого года благодаря освещению и координации протестов, которые начались после оглашения результатов выборов президента страны.

Страны ЕС, США, Канада, Украина и другие государства осудили действия властей Беларуси и призвали немедленно освободить задержанных.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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