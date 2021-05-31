 

Появились данные о состоянии пострадавшей при стрельбе в Екатеринбурге девочки

31.05.2021, 0:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Врачи областной детской клинической больницы № 1 в Екатеринбурге проводят операцию пострадавшей в результате стрельбы девятилетней девочке, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Идет операция, врачи борются за ее жизнь. Также оказывается помощь второму раненому, который доставлен в другую больницу Екатеринбурга. Врачи также оказывают ему необходимую помощь», – приводит слова представителя пресс-службы ТАСС.

Напомним, в воскресенье бывший полицейский открыл стрельбу из охотничьего карабина по прохожим со своего балкона в Екатеринбурге, в результате пострадали два человека, среди которых девочка и сотрудник Росгвардии, который одним из первых приехал на место стрельбы в Екатеринбурге. Стрелявший задержан. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство малолетнего и посягательстве на жизнь правоохранителя. Соседка открывшего стрельбу рассказала, что мужчина якобы служил в Чечне, после чего у него «поехала крыша». По ее словам, стрелявший ранее уже совершил убийство.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

15.10 / Роскосмос заявил об отсутствии угрозы жизни для космонавтов на МКС

16.05 / Для уткнувшихся в смартфон создали «третий глаз»

19.11 / «Встретят сокрушительный ответ» — Иран предостерёг США от нападений

14.09 / Захарова оценила предложение МИД Германии к РФ по Навальному

27.09 / Москвич рассказал, что его задержала полиция за футболку с изображением Навального. Оппозиционер отреагировал

27.11 / Комаровский: При коронавирусе маски должны носить все. Ведь человек, больной COVID-19, очень заразен до появления каких-либо симптомов

13.04 / В компании Nintendo заявили о проблемах с поставками комплектующих

25.12 / Эпидемия COVID-19 в Украине. За сутки инфицированных выявили меньше, чем накануне

09.02 / Чрезвычайная ситуация стала постоянной — Португалия «тонет» в эпидемии коронавируса

09.12 / Арестован гендиректор ООО «Центральный национальный биобанк»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика