Появились данные о состоянии пострадавшей при стрельбе в Екатеринбурге девочки

Врачи областной детской клинической больницы № 1 в Екатеринбурге проводят операцию пострадавшей в результате стрельбы девятилетней девочке, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Идет операция, врачи борются за ее жизнь. Также оказывается помощь второму раненому, который доставлен в другую больницу Екатеринбурга. Врачи также оказывают ему необходимую помощь», – приводит слова представителя пресс-службы ТАСС.

Напомним, в воскресенье бывший полицейский открыл стрельбу из охотничьего карабина по прохожим со своего балкона в Екатеринбурге, в результате пострадали два человека, среди которых девочка и сотрудник Росгвардии, который одним из первых приехал на место стрельбы в Екатеринбурге. Стрелявший задержан. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство малолетнего и посягательстве на жизнь правоохранителя. Соседка открывшего стрельбу рассказала, что мужчина якобы служил в Чечне, после чего у него «поехала крыша». По ее словам, стрелявший ранее уже совершил убийство.