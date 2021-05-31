 

Из школы-интерната в Нигерии похитили 200 учеников

31.05.2021, 0:30, Новости дня
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Группа вооруженных лиц в воскресенье напала на школу-интернат в городе Тегина на западе Нигерии и похитила 200 учеников, сообщило местное издание Vanguard.

По словам местных жителей, в воскресенье во второй половине дня боевики ворвались на территорию школы, захватили 200 учеников и скрылись, передает ТАСС.

Официальный представитель штата Нигер подтвердил Reuters факт нападения на школу и похищения учеников, однако отказался назвать число захваченных боевиками школьников.

Напомним, в марте боевики напали на колледж в нигерийском штате Кадуна и похитили десятки учениц. В феврале боевики похитили около 300 учениц в нигерийском штате Замфара, однако девочек удалось освободить.

По имеющимся данным, с начала 2021 года из школ и вузов в Нигерии было похищено более 700 учащихся. Решением местных властей на севере Нигерии с марта закрыты более 600 школ. Учащиеся переведены в другие учебные заведения в более безопасных районах страны. Одновременно усилены меры безопасности в работающих школах и вузах.



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