Красивая кожа японок — это результат многоступенчатого ухода и правильного питания: привычки, которые могут перенять наши женщины

Японки имеют очень красивую кожу, которая буквально светится изнутри. Японские женщины отличаются тем, что выглядят намного моложе своего возраста и имеют удивительную сияющую кожу. Секрет красоты заключается в том, что они ежедневно проводят многоступенчатый уход за кожными покровами. Вот несколько основных правил ухода за кожей японских женщин.

Почему стоит проводить японские косметические процедуры?

Зачастую возраст японок достаточно сложно определить. Все это благодаря тому, что они используют особые ритуалы ухода за кожей и соблюдают особую диету. Именно поэтому кожные покровы выглядят гораздо моложе.

Японские косметические средства не только помогают предотвратить образование морщин и тонких линий, но также они достаточно мягкие и совершенно не содержат в своем составе агрессивных химикатов.

Японский режим ухода за кожей

Японские женщины следуют концепции увлажнения кожных покровов при помощи различных косметических средств. Некоторые из них включают в себя достаточно активные антивозрастные компоненты, в частности, такие как коллаген. Благодаря им кожа выглядит намного моложе.

Вместо очищающих средств, изготовленных на основе пены или геля, японские женщины используют очищающие масла для умывания. В японскую процедуру ухода за кожными покровами входит ежедневное очищение. Однако его нужно проводить только один раз в день, чтобы предотвратить пересыхание кожных покровов.

В идеале лучше всего это делать вечером перед сном, чтобы можно было убрать все остатки макияжа, а также загрязнений, которые собираются на коже на протяжении дня.

Утренний уход

Изначально нужно провести мягкое очищение. При этом важно постараться избежать агрессивных очищающих средств. Стоит использовать мягкую очищающую косметику, уравновешивающую уровень рН.

Затем нужно нанести смягчитель, который способствует удержанию влаги и насыщает кожу дополнительными питательными веществами. Нужно взять это средство на ладонь и осторожно нанести его на шею и лицо. После того как смягчитель впитается, нанести увлажняющий крем.

Вместо смягчителя можно использовать лосьон или эссенцию. Это нечто среднее между тоником и сывороткой. Эти средства способствуют проникновению влаги в кожу и питанию ее. Эссенция помогает разгладить кожу, сделать ее более мягкой, а также убрать пигментные пятна. Лосьон на основе геля увлажняет и тонизирует кожу, делая ее более упругой.

Следующим шагом будет нанесение солнцезащитного крема. Он поможет защитить кожу от ультрафиолетового излучения и предотвратит преждевременное старение. После этого нужно нанести крем с высоким содержанием коллагена. Это основной принцип ухода японских женщин.

Не стоит забывать о глазах. Кожа вокруг глаз достаточно нежная и тонкая, поэтому морщины на ней появляются намного быстрее, чем на других частях лица. Важно использовать хороший гель для глаз, чтобы предотвратить образование морщин. Стоит использовать специальный гель и делать лимфатический массаж.

Вечерний уход

Изначально нужно очистить кожу при помощи специального средства и воды. Стоит убедиться в том, что применяемое средство мягкое. Затем промокнуть лицо полотенцем. Это нормализует кровообращение и поможет проникнуть питательным веществам.

Затем следует нанести легкое очищающее масло, которое содержит полезные антиоксиданты. Это поможет коже сиять. Нужно использовать продукты с низким содержанием спирта.

После очистки и увлажнения кожи необходимо взять сыворотку для питания кожных покровов. Некоторые японские продукты содержат в составе множество антиоксидантов, проникающих в кожу и обеспечивающих ее требуемыми питательными веществами.

После очищения нужно нанести увлажняющий крем, чтобы получить максимальную пользу от используемых средств. Лучше всего, если он будет выполнен на растительной основе, и в состав будут входить мягкие компоненты.

Стоит приобрести массажер для лица и тщательно помассировать кожу. Это поможет обеспечить прилив крови и питательных веществ к лицу, уменьшая морщины и складки. Для достижения наилучших результатов лучше использовать массажер регулярно.

Советы по уходу за кожей

При нанесении любого средства на кожные покровы нужно осторожно помассировать, чтобы втереть его. Не стоит тереть кожу, чтобы не образовались морщины.

Хороший уход японских женщин подразумевает под собой наслоение. Нужно поэтапно наносить продукты, которые питают кожу. Периодически желательно оставлять кожные покровы без косметики, чтобы они могли нормально дышать.

Пару раз в месяц следует наносить увлажняющие продукты. Всегда нужно выбирать средства с низким содержанием спирта, так как алкоголь сильно сушит кожу.

Соблюдение диеты

Японские женщины придерживаются определенной диеты, которая подразумевает под собой минимальное потребление красного мяса, сахарного песка, жареной пищи, а также соли. Все эти продукты могут спровоцировать воспаление, ведущее к отечности и покраснению кожи.

Важно есть как можно больше рыбы, овощей, риса, а также пить зеленый чай. Эти продукты помогают оставаться молодой и красивой.

Диета японок сбалансированная. Она включает продукты, богатые питательными веществами и белками. Вот некоторые продукты, которые стоит ввести в свой привычный рацион.

Тофу

Это богатая белками пища, которую можно использовать в супах, соусах, жарком или есть как самостоятельный продукт. Этот продукт делают из соевых бобов. Он не содержит холестерина, но в его составе много полезных для организма жиров.

Лосось

Эта рыба богата коллагеном, который просто необходим коже для поддержания ее упругости. Кроме того, лосось содержит астаксантин, обладающий противовоспалительными свойствами и содержащий антиоксиданты. Лосось является хорошим источником жирных кислот Омега-3, которые питают сухую кожу натуральными маслами и влагой.

Зеленый чай

Этот напиток содержит в своем составе полезные антиоксиданты, а именно витамины С и Е, которые помогают бороться с признаками старения, устраняют свободные радикалы. Кроме того, они повышают уровень бензойной кислоты в организме, оказывающей противовоспалительное действие. Это помогает уменьшить повреждения от солнца и отечность.

Батат

Сладкий картофель является богатым источником бета-каротина, который при потреблении превращается в витамин А. Это помогает смягчить кожу и обеспечить ее полезными питательными веществами. Этот овощ можно есть приготовленным на пару или вареным.

Шпинат

Польза этого продукта хорошо известна. Он содержит в своем составе полезный для глаз лютеин, витамины С и В, бета-каротин, цинк, клетчатку, магний, железо.

Помидоры

Томаты содержат в своем составе ликопин. Это полезный антиоксидант, который легко всасывается организмом. Помидоры полезны для сердца, так как улучшают кровообращение, доставляя полезные питательные вещества к коже.

Грецкие орехи

Этот продукт богат витамином Е и жирными кислотами Омега-3. Грецкие орехи могут стать хорошей альтернативой лососю для веганов и вегетарианцев. Этот продукт помогает защитить клетки кожи от повреждений.

Темный шоколад

Этот продукт содержит в своем составе полифенолы, помогающие предотвратить преждевременное старение. Это хорошая альтернатива красному вину.

Черника

Эти ягоды имеют много полезных антиоксидантов в своем составе. Потребление черники помогает защитить клетки кожи от окислительного стресса и загрязнения от окружающей среды.

Киви

Этот фрукт является очень хорошим источником витамина С, который считается полезным антиоксидантом. Он просто необходим для выработки коллагена и устранения свободных радикалов с кожи.

Алоэ

В этом растении содержится много воды, а также есть минералы, витамины и ферменты. Можно потреблять алоэ, смешав его с водой или соком. Также его можно наносить на кожу для дополнительного увлажнения.

Морские водоросли

Это чудо-пища, которая ассоциируется с японской кухней. Морские водоросли используются для приготовления супа мисо, суши или других блюд в сушеном или свежем виде. Этот продукт способствует удержанию влаги в коже и является натуральным увлажняющим средством. Кроме того, это богатый источник минералов и аминокислот. В морских водорослях присутствует коллаген, который помогает уменьшить симптомы хронических кожных болезней, в частности, таких как розацеа.