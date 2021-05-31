Советскому табурету подарили новую жизнь – теперь его просто не узнать: особенно привлекает золото на ножках (фото)

Если в доме есть старый советский стул или табурет, не стоит спешить его выбрасывать. Из него получится стильный предмет мебели, который не уступит современным экземплярам. Предлагаем пример переделки старого, видавшего виды табурета. После проведенной работы его просто не узнать.

С чего начать

У изрядно поношенного табурета повреждены края сиденья, поэтому первым делом нужно сделать пометки и срезать поврежденные части по намеченной линии.

Таким образом, сидушку придется укротить.

Шлифовка и проклеивание срезов

Затем потребуется взяться за шлифовальную машинку и счистить слой пыли и старой краски с сиденья и ножек.

После шлифовки следует пройтись по ножками наждачкой, чтобы сделать их поверхность максимально гладкой, и стереть с табурета влажной тряпкой всю строительную пыль, появившуюся после шлифовки.

Далее нужно проклеить срезы сиденья клеем ПВА, стянуть струбцинами и оставить на ночь высыхать.

Покраска

Перед покраской надо измерить размер сидушки. Затем взять черную матовую краску в баллончике и покрыть всю поверхность табуретки: сидушку, нижнюю часть и ножки. Можно взять любую краску, которая есть в наличии.

Пошив подушки

По размеру сидушки с припусками по краям по 2 см вырезать четыре квадрата квадрата – два из ткани и два из синтепона. Пристрочить по периметру к изнаночной стороне каждой детали из ткани кусок из синтепона. Затем сложить две заготовки наружу лицевой стороной и просторочить по краю по всему периметру, чтобы получилась подушка.

Теперь к ней нужно пришить бортик. Для этого вырезать полоску ткани шириной 8-9 см и длиной, равной периметру подушки. Чтобы было помягче, можно пристрочить к полоске синтепон. Один длинный срез полоски подвернуть и прострочить, чтобы получилась кулиска для резинки. Другой срез пристрочить к подушке. Продеть резинку, стянуть до нужно длины и завязать концы.

Последний штрих

Чтобы табуретка получилась интереснее, ножки внизу можно покрасить золотой краской. Для этого к ножкам на одинаковом расстоянии от пола приклеить бумажным скотчем полиэтилен. Покрасить ножки ниже полиэтилена золотой краской из баллончика. Когда краска высохнет, снять полиэтилен. Черная краска великолепно сочетается с золотом.

Осталось только надеть подушку на сиденье – и табуретка готова.