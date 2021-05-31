На Сатурне и Юпитере могут идти дожди из Гелия

Газовые гиганты – Юпитер и Сатурн – до сих пор мало изучены. Однако еще примерно четыре десятилетия назад ученые предполагали, что в верхних слоях там могут выпадать дожди из гелия.

Эксперименты проводили ученые из разны стран в лабораторных условиях. При помощи так называемой алмазной наковальни они смогли создать давление в 4 гигапаскаля, которое затем увеличивали до 60 и 180 гигапаскалей. В такие условия поместили смесь гелия и водорода.

Оказалось, что при этом смесь разделяется. Гелий выпадает в осадок, а водород металлизируется. Известно, что такая же смесь существует на наших газовых гигантах. А условия, созданные в лаборатории, были очень близки к тем, которые существуют на Юпитере и Сатурне.