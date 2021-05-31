Швейцарские ученые предупреждают об опасности больничной еды
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Больничная еда большинству из нас кажется безвкусной. Не секрет, что многие пациенты попросту отказываются из них. Причем, происходит это не только в отечественных, но и в зарубежных киниках.
Швейцарские диетологи предположили, что это отвращение не случайно. Исследовав стандартную больничную пищу, они не нашли в ней множества важных доя организма микроэлементов.
Затем они провели эксперимент в реальных условиях. На протяжении полугода часть больных в одной из клиник продолжали кормить стандартной больничной пищей. Для других же диетологи разработали специальный рацион, исходя из индивидуальных особенностей организмов. Оказалось, что на больничное еде люди дольше выздоравливали и даже чаще умирали.
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