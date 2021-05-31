 

В честь украинского физика Ивана Пулюя назвали планету

31.05.2021, 0:10, Новости дня
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Инициатива по переименованию планеты на честь украинского ученого была приурочена к его 175-летию (хотя в этом году отмечали уже 176-ю годовщину со дня рождения Ивана Пулюя).

“Этого момента ученые, коллектив Тернопольского национального технического университета имени Ивана Пулюя, жители Гримайлова (там родился Пулюй. – “ГОРДОН”) ждали более трех лет”, ㅡ написал Шендеровский.

https://www.facebook.com/schender/posts/1363525334026389

Теперь небесное тело называется (226858) Ivanpuluj = 2004 TY 13. А в середине мая рабочая группа IAU, которая занимается каталогизацией малых небесных тел, опубликовала новый выпуск каталога с названиями космических объектов, где отметили и планету Пулюя.

Контекст:

Иван Пулюй (1845–1918) был физиком и изобретателем украинского происхождения. Он внес большой вклад в понимание свойств и происхождения катодных лучей и рентгеновских лучей, а также в интерпретацию рентгеновского излучения. Вместе с Пантелеймоном Кулишом и Иваном Нечуй-Левицким сделал первый полный перевод Библии на украинский язык.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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