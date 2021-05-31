Бутусов: Россия готовит поглощение Беларуси, вероятность широкомасштабных боевых действий в Украине маловероятна

Путин заявил о предоставлении Лукашенко кредита в $1,5 млрд – Россия готовит поглощение Беларуси по сценарию Януковича.

Выводы по ситуации:

Лукашенко не уступит давлению и авиационной блокаде, продолжит репрессии против всех инакомыслящих, разрыв Беларуси от демократического мира будет возрастать. Лукашенко будет сидеть, пока Путин не решит его заменить.

Минимум год Россия будет полностью поглощена подготовкой фактической аннексии, и вероятность широкомасштабных боевых действий в Украине становится на этот период маловероятной. Медведь будет переваривать очередной кусок.

Возрастает нагрузка на бюджет РФ. 1,5 млрд – это далеко не полный объем расходов. В совокупности с дотированием многих регионов РФ и оккупированных Крыма, Приднестровья, Абхазии, Осетии, войн на Донбассе, в Сирии, Африке, это ограничивает ресурс РФ для собственной модернизации. Что для нас позитив.

Россия все дальше идет на пути конфронтации с Западом, и это создает для нас не только риски, но это создает также огромные возможности. В условиях нарастания угрозы мы могли бы, наконец, начать структурные реформы и получить куда большую поддержку Запада. Для этого Украине нужна новая внешнеполитическая стратегия интеграции в ЕС и НАТО, которую можно было бы лоббировать как план получения безвизового режима.

Украина должна готовиться к полному разрыву всех видов зависимости от России и Беларуси. Прежде всего – отказаться от всех видов поставок топлива, сырья, как это делает Польша.

Пора прекратить пустые разговоры про мир – поглощение Беларуси показывает, что никакого мира Путин Украине не предоставит. Путин инвестирует средства страны-бензоколонки в войну и конфликты, и мир в Украине ему не нужен – необходимо замораживание конфликта по образцу Приднестровья, чтобы сохранять рычаги дестабилизации Украины на долгое время. Нам нужна военная доктрина, которая будет направлена на достижение победы в “замороженном конфликте”, таких ситуаций немало, и самая яркая стратегия, которая реализовывалась 26 лет, – это Нагорный Карабах.

Источник: Юрій Бутусов / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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