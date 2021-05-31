В Украине есть карантинная усталость – глава Минздрава
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“Да, на летний период [хотят послабить]. Уже есть карантинная усталость, пандемическая усталость. Поэтому когда у нас стабилизация эпидситуации, можно чуть-чуть открыть, сделать определенные послабления”, – сказал министр.
Журналистка отметила, что люди болеть не перестанут.
“Да, но нет такой вспышки, таких масштабных, поэтому мы говорим о золотой середине – способности медицинской системы лечить и экономическими, иными вещами”, – объяснил Ляшко.
Контекст:
Ткаченко говорил 26 мая, что в Украине планируют ослабить ограничения на работу заведений питания и проведение массовых мероприятий.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
За время эпидемии в Украине подтвердили 2,2 млн случаев COVID-19, более 50 тыс. человек умерли.
Сейчас в Украине действует адаптивный карантин (его продлили до августа). Регионы делятся на “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную” зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.
На 29 мая все регионы Украины находятся в “желтой” зоне.
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