 

Глава МИД Беларуси допустил помилование девушки Протасевича

31.05.2021, 0:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По мнению министра, скорее всего, суд состоится в Беларуси. Он отметил, что не может предсказать, как будет развиваться ситуация дальше, так как “существуют разные варианты”.

В частности, Макей не исключает, что в отношении Сапеги “решением главы государства могут быть приняты решения и о помиловании, и о передаче для отбывания дальнейшего наказания в Россию”.

Контекст:

Сапега – студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе. Она гражданка России, но с детства жила в Беларуси, где имеет вид на жительство.

Ее и Протасевича задержали 23 мая. В этот день их самолет, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил в Минске экстренную посадку якобы из-за сообщения о минировании (впоследствии взрывчатых веществ на борту судна не нашли). “Для сопровождения” самолета по поручению Лукашенко был поднят истребитель белорусских ВВС.

Против Сапеги открыли уголовное дело по ч. 3 ст. 130 Уголовного кодекса Беларуси (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни), которая предусматривает до 12 лет лишения свободы. Как писала “Новая газета”, Сапегу также подозревают в организации массовых беспорядков, которые повлекли тяжкие последствия (ч. 1 ст. 293) и групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок (ч. 1 ст. 342). Максимальное наказание, которое грозит Сапеге по этим подозрениям, – лишение свободы до 15 лет.

25 мая белорусский суд арестовал Сапегу на два месяца. Белорусские правозащитники признали ее политзаключенной, как и Протасевича. Кремль допустил, что Россия “де-юре может поднять вопрос” о ее передаче в РФ, сообщил “Интерфакс”.

Родители Софии Сапеги заявляли, что она не занималась политикой. Мать арестованной Анна Дудич рассказала “Русской службе BBC”, что ее дочь не участвовала в протестах: в день президентских выборов 9 августа 2020 года она находилась с семьей на даче, а 11-го или 12 августа уехала из Беларуси в Литву.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

10.03 / В ДНР заявили о росте интенсивности обстрелов в Донбассе

24.12 / Эксперты объяснили включение Моора в список губернаторов «новой волны»

15.12 / Физлицам-иноагентам разрешили участвовать в выборах в России

06.01 / В Вашингтоне сторонники Трампа штурмом взяли здание Конгресса США. Видео

03.07 / Верховный суд Татарстана отменил оправдательный приговор за насилие над ребенком

12.11 / Amnesty International рассказала о сексуальном насилии украинских военных на Донбассе

12.03 / Кремль отметил снижение квалификации специалистов по РФ в англо-саксонских СМИ

05.09 / Тихановская похвалила Латушко за переход на сторону белорусской оппозиции

12.12 / Пушков объяснил, почему Верховный суд США отказался пересматривать итоги выборов

09.08 / Лукашенко высказался о своем отношении к Тихановской

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика