Глава МИД Беларуси допустил помилование девушки Протасевича

По мнению министра, скорее всего, суд состоится в Беларуси. Он отметил, что не может предсказать, как будет развиваться ситуация дальше, так как “существуют разные варианты”.

В частности, Макей не исключает, что в отношении Сапеги “решением главы государства могут быть приняты решения и о помиловании, и о передаче для отбывания дальнейшего наказания в Россию”.

Контекст:

Сапега – студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе. Она гражданка России, но с детства жила в Беларуси, где имеет вид на жительство.

Ее и Протасевича задержали 23 мая. В этот день их самолет, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил в Минске экстренную посадку якобы из-за сообщения о минировании (впоследствии взрывчатых веществ на борту судна не нашли). “Для сопровождения” самолета по поручению Лукашенко был поднят истребитель белорусских ВВС.

Против Сапеги открыли уголовное дело по ч. 3 ст. 130 Уголовного кодекса Беларуси (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни), которая предусматривает до 12 лет лишения свободы. Как писала “Новая газета”, Сапегу также подозревают в организации массовых беспорядков, которые повлекли тяжкие последствия (ч. 1 ст. 293) и групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок (ч. 1 ст. 342). Максимальное наказание, которое грозит Сапеге по этим подозрениям, – лишение свободы до 15 лет.

25 мая белорусский суд арестовал Сапегу на два месяца. Белорусские правозащитники признали ее политзаключенной, как и Протасевича. Кремль допустил, что Россия “де-юре может поднять вопрос” о ее передаче в РФ, сообщил “Интерфакс”.

Родители Софии Сапеги заявляли, что она не занималась политикой. Мать арестованной Анна Дудич рассказала “Русской службе BBC”, что ее дочь не участвовала в протестах: в день президентских выборов 9 августа 2020 года она находилась с семьей на даче, а 11-го или 12 августа уехала из Беларуси в Литву.

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