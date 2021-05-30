В ЦАР при взрыве погибли трое россиян

Трое россиян и двое местных полицейских погибли в результате срабатывания самодельного взрывного устройства в Центрально-Африканской Республике (ЦАР), сообщил официальный представитель правительства ЦАР Анж Максим Казаги.

«Трое российских союзников и двое полицейских ЦАР были убиты, есть также раненые», – сказал Казаги агентству AFP, передает ТАСС.

По данным радиостанции Radio Ndeke Luka, в четверг в деревне Бандиба на северо-западе ЦАР на мине подорвались две полицейских машины. В числе погибших пять человек – трое россиян и двое полицейских ЦАР, еще пять пассажиров пострадали, передает РИА «Новости».

Ранее в ДТП с автобусом в Турции погибла одна туристка из России. Представитель посольства РФ в Турции рассказал, что трое россиян госпитализированы.