Власти ЮАР ужесточили коронавирусные ограничения

Южно-Африканская Республика стоит на пороге третьей волны пандемии коронавируса, и правительство вынуждено с 31 мая ввести новые ограничительные меры, сообщил президент ЮАР Сирил Рамапоса в обращении к народу.

«Три провинции ЮАР – Гаутенг, Северный Кейп и Северо-Западная – уже находятся в третьей волне коронавируса, и речь идет только о том, в какой именно момент в нее войдет страна в целом. Мы не знаем, насколько долгой и значительной будет поднимающаяся волна коронавируса, но мы должны сделать все, чтобы противостоять ей», – приводит слова политика ТАСС.

Рамапоса объявил, что с 31 мая частично возвращаются эпидемиологические ограничения, которые были отменены 1 февраля после завершения второй волны коронавируса. Так, время комендантского часа увеличено, теперь он действует с 23.00 до 04.00. Рестораны и бары должны закрываться в 22.00. Вводятся новые ограничения на количество лиц, находящихся в одном помещении одновременно: для закрытых – максимум 100 человек, на открытом воздухе – до 250.

«Наше поведение должно способствовать сокращению распространения инфекции, – подчеркнул Рамапоса. – Необходимо постоянно носить маски в общественных местах, следует избегать скопления народа». Политик сообщил, что одновременно в ЮАР расширяется общенациональная вакцинация. «К текущему дню 960 тыс. человек получили прививки от коронавируса. Пока мы используем две вакцины – Johnson & Johnson и Pfizer, – но ведется работа с рядом других производителей, в том числе по российской вакцине «Спутник V». ЮАР необходимо укорить вакцинацию населения», – сообщил Рамапоса.

Президент ЮАР также высказался за отмену международных патентов на производство вакцин и лекарств от COVID-19 с тем, чтобы их могли выпускать у себя и страны Африки. К 30 мая в ЮАР выявили свыше 1,6 млн инфицированных коронавирусом, более 56 тыс. человек умерли. По этим показателям страна занимает первую позицию в Африке.

Напомним, производитель российской вакцины от коронавируса «Спутник V» подал заявку на регистрацию препарата в ЮАР еще в феврале. Ранее в том же месяце стало известно, что вакцина британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета оказалась малоэффективна против штамма коронавируса из ЮАР. Позже гонконгские эксперты выяснили, что разработанная в Германии вакцина компании BioNTech малоэффективна против южноафриканского штамма нового коронавируса.