 

Пострадавший при стрельбе в Екатеринбурге росгвардеец госпитализирован

30.05.2021, 23:32, Новости дня
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Получивший ранение в результате стрельбы в Екатеринбурге сотрудник Росгвардии госпитализирован, его жизнь находится вне опасности, сообщили в пресс-службе Уральского округа войск национальной гвардии России.

«В настоящий момент жизни нашего сотрудника ничто не угрожает. Он находится в медицинском учреждении», – приводит слова представителя пресс-службы ТАСС.

Ранее в пресс-службе сообщили, что мужчина, который одним из первых приехал на место стрельбы в Екатеринбурге, получил касательное ранение в ногу.

Напомним, в воскресенье бывший полицейский открыл стрельбу из охотничьего карабина по прохожим со своего балкона в Екатеринбурге, в результате пострадали два человека. В минздраве Свердловской области уточнили, что раненая девочка находится в крайне тяжелом состоянии. Известно, что мужчина произвел не менее десяти выстрелов. Стрелявший задержан. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство малолетнего и посягательстве на жизнь правоохранителя.



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