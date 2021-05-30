Для взрослых и детей. Какие лекарства взять с собой в отпуск, чтобы отдых не был испорчен

Сезон отпусков уже начался. Отправляясь на отдых, обязательно упакуйте эти необходимые предметы в свою дорожную аптечку, особенно если вы берете с собой детей. Лекарства могут понадобиться в самый неожиданный момент, обезопасьте себя от неприятных неожиданностей.

Рецептурные лекарства

Возьмите с собой рецептурные лекарства, даже если вы не думаете, что они вам понадобятся. В конце концов, всегда лучше перестраховаться, чем сожалеть, и никогда не знаешь, когда может случиться неожиданный инцидент. За границей лекарства без рецепта вам никто не продаст, а их отсутствие может обойтись слишком дорого.

Основные безрецептурные препараты

Детям старше шести месяцев можно взять жаропонижающее ибупрофен при лихорадке, головных болях или прорезывании зубов. Взрослым лучше при повышении температуры пить анальгин. Антигистаминные препараты, такие как дифенгидрамин, также отлично подходят для лечения общей аллергии, например, на новые продукты.

Возьмите противодиарейные лекарства, ведь в путешествии нередки расстройства желудка. Также понадобится средство для восстановления водно-электролитного баланса. Положите в аптечку противорвотные препараты, таблетки от укачивания, обезболивающие для взрослых.

Термометр

Термометр — это то, что вам стоит брать с собой на отдых, если едете с детьми. Это особенно полезно, если ваш малыш склонен к болезням. Конечно, путешествие отнимает у любого нормального человека много сил. Дети могут чувствовать жар или усталость от осмотра достопримечательностей, из-за этого вести себя неадекватно и заставлять вас излишне волноваться. Термометр может помочь вам оценить ситуацию и определить точную проблему.

Защита от ран

Принадлежности для очистки ран, безусловно, являются одними из самых важных предметов в дорожной аптечке. Всегда имейте при себе стерильную воду, спиртовые салфетки, бинты и пластырь. Бинты разного размера также идеальны, поскольку невозможно точно предсказать масштаб травмы. После мытья очага поражения с мылом закройте царапину или небольшую рану, чтобы предотвратить проникновение микробов. Кстати, пинцет также является хорошим инструментом — он пригодится для удаления заноз.

Солнцезащитный крем и репеллент от комаров

Безопасность кожи также является важной частью путешествий летом. Детям старше шести месяцев обязательно следует проявлять осторожность на солнце, поэтому купите подходящие для детей солнцезащитные кремы. Даже если вы не собираетесь на пляж, простая прогулка без защиты может серьезно повредить ваш эпидермис.

То же самое касается защиты от надоедливых комаров или других насекомых, с которыми вы можете встретиться по пути. Репелленты могут предотвратить неприятные ожоги или даже такие заболевания, как малярия. Обязательно возьмите их с собой, ведь никогда не знаешь, какие сюрпризы приготовит путешествие.