«Как я справляюсь с агрессией?» Вопросы, которые должен задать себе человек с заболеваниями ЖКТ

Желудок является главным органом пищеварительной системы. Его основная функция заключается в том, чтобы обработать все, что в него поступает. Речь идет не только об обычной пище, но и о духовной. Это наши чувства, мысли, эмоции, впечатления. Поэтому при заболеваниях желудка важно не только лечить сам орган, но и разбираться с рядом других важных вопросов.

Негативное мышление

В желудке вырабатывается соляная кислота, являющаяся основой желудочного сока. Недовольный человек часто говорит о том, что его дела идут кисло. Такой человек, как правило, не в силах смириться с чем-либо, не может забыть обиду, раздражается по каждому поводу, даже из-за пробок на дороге. На психосоматическом уровне это проявляется в виде чрезмерной выработки агрессивной кислоты.

Психотерапевт Рудигер Дальке, много лет изучающий психосоматику, в свое книге “Болезнь как путь” написал, что таким людям не хватает умения осознанно относиться к жизненным ситуациям. Частые конфликты дома и на работе, поток неприятной информации, всевозможные жизненные проблемы пагубно влияют на состояние желудка и ЖКТ в целом. Слишком много накопившегося негатива может вызвать гастрит.

Специалисты по психомоторике считают, что язву желудка может вызвать самоедство. У человека есть мысли, которые “грызут” его изнутри. Изжога – это результат волнения, печали, страха, недовольства чем-либо или кем-либо. Проблемы с кишечником появляются из-за страха потерять работу и стать бедным, а также из-за пессимистических настроений.

Пациентам, у которых нарушена психомоторика, мало пить таблетки. Эффективным методом лечения будет принятие своих чувств, изменение своих мыслей с негативных на позитивные.

Часто такие люди могут казаться с виду вполне независимыми, имеющими собственное мнение. Однако болезни желудка легко выдают их.

Аффирмации как метод лечения

Американская писательница и основатель движения самопомощи Луиза Хей утверждает, что проблемы с желудком возникают из-за отсутствия любви к самому себе.

Специалист советует использовать для терапии позитивные установки, которые важно произносить 2 раза в день, глядя в зеркало.

Для каждой патологии ЖКТ нужна конкретная аффирмация. Например:

При гастрите, который возникает из-за чувства неопределенности, следует говорить самому себе такие простые слова: “Я люблю себя. Я одобряю себя. Я нахожусь в безопасности”.При изжоге, вызванной чаще всего сильным страхом, нужно говорить: “Я доверяю жизни и дышу спокойно, полной грудью”.При язве желудка подходит такая аффирмация: “Я люблю себя. В моей душе покой, все хорошо”.

Луиза Хей предлагает также общую аффирмацию, актуальную для пациентов с патологиями желудка. Следует произносить: “Жизнь мне не вредит. Все идет хорошо. Я каждый миг осваиваю что-то новое”.

Как утверждает специалист, человек с болезнями пищеварения не умеет принимать серьезные решения самостоятельно, боится ошибок и перемен.

Начало исцеления

В основе лечения лежит избавление от негатива, добавление в жизнь больше позитива. Важно заниматься делом, которое приносит удовольствие. Любимое хобби не только развивает, но и стимулирует выработку гормонов радости.

Важно честно ответить самому себе на несколько простых вопросов. Например:

Как именно я справляюсь со своей агрессией?Есть ли что-то, что я не могу или не имею желания «проглатывать»?Как часто я пытаюсь избежать конфликтных ситуаций?Прислушиваюсь ли я к тому, какие чувства испытываю?Есть ли что-то, что мне не нравится или неприятно, но я об этом молчу?

Следующим этапом должны стать такие шаги:

Принятие себя, любовь к самому себе и к окружающим. Человек должен любить свои недостатки так же, как свои достоинства.Научиться ценить себя и окружающих. Идеальных людей нет, но каждый из нас по-своему прекрасен.Внести в свою жизнь как можно больше позитива, не зацикливаться на каких-либо неприятных моментах, уметь переключать свое внимание на что-то хорошее. Это поможет справиться с агрессией, убрать из души обиду и злость.

Важно отметить, что позитивное мышление и оптимизм – это не одно и то же. Позитивное мышление предполагает принятие всех событий своей жизни, независимо от их окраски. А оптимизм является способом отношения к реальности, отрицанием негатива.

Пути решения проблем с желудком

Важно понимать, что трудности неизбежны. Человеку с болезнями пищеварения часто трудно принять решение, выйти из зоны комфорта. Однако это иногда просто необходимо, здесь важно помнить и говорить самому себе “Я со всем справлюсь. А, если нет, то это будет ценный опыт”.

Не менее важно найти верный способ выхода негативных эмоций. Здесь может быть несколько вариантов:

Рисование или любые другие виды творчества.Спорт, танцы.Дыхательная гимнастика.Чтение или музыка.

Не так важно, какое это будет занятие. Возможно, именно вам будет помогать бокс. Главное, чтобы это хобби приносило облегчение и удовольствие. Разумеется, оно должно быть безопасным для окружающих.

Не менее важно следить за своим питанием. Ежедневный рацион должен быть богат витаминами и минералами. Он должен включать в себя как можно больше полезных продуктов. Здоровый образ жизни, правильное питание и решение своих психологических проблем в комплексе являются мощным способом лечения заболеваний органов ЖКТ.