Спутниковые данные о климате на Земле могут оказаться ошибочными

Сотрудники Ливерморской лаборатории (Калифорния, США) заметили неточности в данных, которыми оперируют современные климатологи для определения динамики и последствий глобального потепления.

Данные, в основном, поступают со спутников, которые в дистанционном порядке проводят наблюдения и замеры. В частности, речь идет о температуре нижних слоев атмосферы.

Американские ученые заметили, что данные по температуре явно не соответствуют влажности воздухе. Это значит, что предоставленная информация ошибочка. По мнению исследователей, глобальное повышение температуры происходит еще быстрее, чем считалось ранее. То есть, жителям Земли следует готовиться к худшему сценарию.