В египетской пустыне обнаружены окаменелости древних рыб

На этот раз палеонтологи сделали открытие во время раскопок в окрестностях города Рас-Гариб в Египте. Работы велись прямо в пустыне. Но именно здесь удалось извлечь из-под земли окаменелые останки древнейших рыб, которые являются одними из предков доживших до сих пор морских обитателей из рода Mene.

Как утверждают ученые, эти рыбы жили в то время, когда вода в океане была не просто теплой, а горячей. Она могла на протяжении длительного времени не опускаться ниже 35 градусов по Цельсию даже на глубине.

Такие условия были примерно 56 миллионов лет назад, напоминают представители науки. Скелеты древних рыб отличаются от современных большим количеством длинных и острых костей.