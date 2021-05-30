Глава Минздрава Украины ответил на вопрос, подешевеют ли лекарства

Вопрос об этом задал журналист, и министр ответил: “Конечно”.

“Анонсирую в закупочных процессах обеспечение лекарственными средствами. Полностью Министерство здравоохранения будет отдавать не свойственные ему функции государственному предприятию “Медицинские закупки”. […] Достаточно большое количество было бюрократических вещей в Министерстве здравоохранения”, – сказал Ляшко.

По словам Ляшко, во время второго этапа медреформы, который совпал с эпидемией, “главное – стабилизироваться, показать эффективные больницы, которые уже начали работать, и помочь неуспешным больницам, которые просели с финансированием”.

“Я был против финансирования некоторого относительно инфекционных больниц, когда деньги шли за пациентом. И относительно противотуберкулезных заведений. И тот тариф, который появился в 2020-м, не мог покрыть потребность учреждений, оказывающих помощь больным туберкулезом. Поэтому из моих уст и звучала критика. Сейчас ситуация изменилась. И тариф повысили, и впервые в Украине в этом году начали финансировать, платить за лечение больного на амбулаторном этапе”, – объяснил глава Минздрава.

Контекст:

Медреформа в Украине началась в апреле 2018 года. На первом этапе украинцы выбирали семейного врача и подписывали с ним декларацию. Второй этап реформы должен был стартовать 1 июля 2019 года, но в итоге его запуск перенесли на 1 апреля 2020 года. Главный принцип второго этапа реформы – деньги больницам должны распределять в зависимости от количества предоставляемых услуг. Таким образом, большее финансирование должны получать те медучреждения, в которые обращается больше пациентов, а больницы с меньшим количеством пациентов оказались под угрозой закрытия.

Предыдущий глава Минздрава Максим Степанов неоднократно критиковал второй этап медицинской реформы и отмечал, что его внедрение приведет к сокращению штата больниц. С критикой медицинской реформы выступал и президент Украины Владимир Зеленский.

Степанов анонсировал пересмотр второго этапа реформы. Он заявил, что реформа не адаптирована к украинским реалиям, и пообещал, что министерство разработает “справедливые тарифы”, по которым будут финансировать отрасль.

Опрос, проведенный в Украине в начале мая Социологической группой “Рейтинг”, показал: 54% украинцев считают, что первоочередной задачей власти в медицинской сфере является обеспечение тяжелобольных граждан бесплатными лекарствами.

Комментируя назначение Ляшко министром здравоохранения, глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования, нардеп от “Слуги народа” Михаил Радуцкий рассказал, что перед новым главой Минздрава стоит четыре задачи, принципиальной из которых является обеспечение украинцев качественными лекарствами, а не подделками и фальсификатами, и большинство этих лекарств должно быть украинского производства.

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