 

Теннисистку Осаку оштрафовали на $15 тыс. за отказ общаться с прессой

30.05.2021, 23:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Предусматривалось, что в воскресенье после матча в первом круге, выигранного у Патриции Марии Циг со счетом 6:4, 7:6 (4), Осака должна была общаться с медиа. Однако спортсменка этого не сделала.

Представители чемпионата заявили, что Осака “предпочла не выполнять свои договорные обязательства перед СМИ, поэтому судья Roland Garros оштрафовал ее на $15 тыс.”.

Кроме того, спортсменку предупредили: если она и впредь будет избегать общения со СМИ, то “могут быть и другие последствия нарушения кодекса поведения”.

Сама Осака объявила, что не будет общаться с прессой, поскольку это создает проблемы для психического здоровья игроков, которые вынуждены говорить со СМИ после поражения.

Контекст:

В феврале Осака стала победительницей проходившего в Мельбурне Открытого чемпионата Австралии в женском одиночном разряде.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.05 / Украинские угольные ТЭС вошли в топ рейтинга самых грязных электростанций в Европе

06.05 / США поддерживают вступление Украины в НАТО – спикер Белого дома

28.08 / Эрдоган: Свои права в Эгейском, Чёрном и Средиземном морях Турция будет отстаивать всеми средствами

26.04 / Земан заявил об отсутствии доказательств присутствия «российских агентов» во Врбетице

14.12 / Хакеры атаковали ряд правительственных учреждений США

20.01 / Кремль заявил об отсутствии единой точки зрения по введению ковид-паспортов

31.07 / США ввели новые санкции против Китая

05.08 / Суд утвердил УДО осужденного за госизмену экс-сотрудника ЦНИИмаш Лапыгина

02.05 / Байден в Вашингтоне провел встречу с главой «Моссада»

21.10 / У сына Байдена нашли фото несовершеннолетних девочек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика