Теннисистку Осаку оштрафовали на $15 тыс. за отказ общаться с прессой

Предусматривалось, что в воскресенье после матча в первом круге, выигранного у Патриции Марии Циг со счетом 6:4, 7:6 (4), Осака должна была общаться с медиа. Однако спортсменка этого не сделала.

Представители чемпионата заявили, что Осака “предпочла не выполнять свои договорные обязательства перед СМИ, поэтому судья Roland Garros оштрафовал ее на $15 тыс.”.

Кроме того, спортсменку предупредили: если она и впредь будет избегать общения со СМИ, то “могут быть и другие последствия нарушения кодекса поведения”.

Сама Осака объявила, что не будет общаться с прессой, поскольку это создает проблемы для психического здоровья игроков, которые вынуждены говорить со СМИ после поражения.

Контекст:

В феврале Осака стала победительницей проходившего в Мельбурне Открытого чемпионата Австралии в женском одиночном разряде.

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