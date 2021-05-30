 

Тираны в Москве и Минске задумывают лишить украинцев свободы и независимости – Яценюк

30.05.2021, 23:12, Новости дня
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“Слова “независимость” и “свобода” стали обыденными. И это хорошо, что они стали обыденными. Это значит, что мы независимы, мы свободны. Но эти слова всегда нуждаются в защите и борьбе за них. Это та данность, которая дается, но которая очень быстро забирается. Все люди рождены равными и все люди рождены свободными. Но мы должны осознавать, что всегда кто-то есть, кто будет посягать на нашу личную свободу”, – сказал экс-премьер.

По его словам, “всегда есть какое-то государство, которое будет посягать на независимость” Украины.

“Это государство известно. История, столетняя история ничего не изменила. И для того чтобы мы были свободны и независимы, мы должны бороться. Бороться так, как Украина восстала за свою свободу в 2013-м и 2014 годах. Она восстала и она завоевала. И она борется до сегодняшнего дня”, – подчеркнул Яценюк.

Он отметил, что в Кремле сегодня сидят “наследники тех большевиков”, которые 80 лет назад провели депортацию из Черновцов в российские Сибирь, на Урал и в Казахстан 5 тыс. евреев.

“Наследники этих советов сегодня находятся в Москве и в Беларуси. И эти тираны задумывают нас лишить нашей свободы и нашей независимости. Украина сегодня является примером для всего мира. Образцом того, как надо бороться за свою честь, достоинство, свободу и за свое государство”, – заявил Яценюк.

Он считает, что Украина в этой борьбе не одинока.

“Иногда кажется, что мы хотели бы, чтобы нам больше помогали. Но мы не единственные, кто нуждается в помощи в этом мире. Иногда кажется так, что у нас нет сил. Мы всегда найдем эти силы, если мы верим в себя. Никто из нас нашу свободу не отдаст. Никто из нас наше государство не даст, чтобы ее разорвали то ли большевики, то ли советы, то ли тираны современного мира”, – сказал Яценюк.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

28 мая 2021 года секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что российские войска могут зайти на территорию Беларуси, и тогда для Украины “это очень большой вызов”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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