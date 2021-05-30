 

Минтранс Белоруссии объяснил экстренную посадку борта Ryanair в Минске

30.05.2021, 22:34, Новости дня
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Самолет ирландской авиакомпании Ryanair 23 мая совершил экстренную посадку в Минске, так как аэродромы Бреста и Гродно в тот день не работали, сообщил директор департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникации Белоруссии Артем Сикорский в эфире телеканала СТВ.

«Работали в воскресенье только национальный аэропорт Минск и аэропорт Гомель, который является у нас запасным и круглосуточным», – приводит слова главы департамента ТАСС.

Он отметил, что на момент входа лайнера в воздушное пространство Белоруссии аэропорт Минск оказался для него ближайшим.

Напомним, в пятницу глава Ryanair Майкл О’Лири написал письмо в минтранс Белоруссии, обвинив власти республики в «воздушном пиратстве» и «угоне» лайнера ирландской авиакомпании в связи с принуждением борта к экстренной посадке в Минске.

В прошлое воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан белорусскими правоохранителями.

Брюссель в ответ на действия Минска решил запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. Великобритания, Ирландия, Норвегия, США, Франция, Эстония, а также Бельгия и Германия договорились координировать санкции против Белоруссии. В четверг стало известно, что ЕС начал проработку секторальных санкций против Белоруссии.

Белоруссия пригласила представителей ИКАО, ИАТА, EASA, а также авиационные власти ЕС и США изучить инцидент с экстренной посадкой в Минске самолета ирландской авиакомпании Ryanair. РФ в ходе заседания ИКАО выступила за честное и транспарентное расследование незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации. В пятницу Международная организация гражданской авиации (ИКАО) начала расследование в связи с экстренной посадкой самолета ирландской авиакомпании Ryanair в Минске.



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