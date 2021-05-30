Первого июня мимо Земли снова пролетит огромный астероид

Специалисты из НАСА сообщают, что в первый день лета мимо Земли снова пролетит огромное небесное тело. Речь идет об астероиде, размеры которого сравнимы с Эйфелевой башней.

Диаметр в поперечнике составляет целых 330 метров. В случае столкновения с поверхностью планеты последствия были бы катастрофическими для всего живого. Здесь следует учесть еще и невероятную скорость движения астероида – 18 километров в секунду. Этого достаточно, чтобы преодолеть гравитацию Солнца и вылететь за пределы нашей системы, напоминают специалисты.

К счастью, минимальное расстояние между нами составит 7,24 млн километров или примерно в 20 раз больше, чем от Земли до Луны. Тем не менее, астероид относят к разряду потенциально опасных.