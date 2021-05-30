Ученые пояснили, почему некоторые люди очень громко включают музыку

Исследователи из университета Джеймса Кука (Сингапур) заинтересовались вопросом: почему некоторые люди всегда пытаются включать погромче музыку, телевизоры, радиоприемники и прочие создающие сильный шум устройства?

Как оказалось, любители громкого шума, как правило, страдают от одиночества. Им неприятна тишина как таковая. А шум и гам помогают справиться с неприятным чувством одиночества, утверждают ученые.

В исследовании приняли участие более двух тысяч добровольцев. Те из них, которым нравились шумы, подсознательно считали, что с громким звуком они становятся ближе к окружающим. Проблему следует рассматривать на психологическом уровне, говорят специалисты. Не спешите шумных соседей включать в список тех, кто не уважает окружающих.