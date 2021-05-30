 

Ксения Собчак призналась подписчикам в своих истинных человеческих качествах

30.05.2021, 22:16, Разное
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Популярная ведущая Ксения Собчак разместила на своей странице в Instagram публикацию, в которой пояснила подписчикам о своих внутренних качествах, которые присущи ей в действительности. Пост знаменитости вызвал неоднозначные отзывы от фолловеров.
На опубликованном в микроблоге фотоснимке, снятом в черно-белых тонах, телезвезда сидит на полу спиной к зрителю, повернув свою голову в профиль. Ксения Собчак облачена лишь в светлое мини-платье на бретелях, открывающее взору подписчиков её обнаженную спину, волосы же красавицы оформлены изящной укладкой. Вся визуальная композиция пропитана стилистикой нежности и романтичности, и именно этот лейтмотив превалирует в сопровождающих фото откровениях хозяйки аккаунта.
“Если честно, я очень добрая, нежная, сострадательная и воспитанная девушка. Просто я тщательно скрываюсь”, – призналась Собчак подписчикам.
Стоит отметить, далеко не все фолловеры поверили в заявление ведущей. Так, кое-кто из недружелюбно настроенных подписчиков посчитал нужным прямо упрекнуть Ксению Собчак в явной неискренности словесных излияний.

Впрочем, абсолютное большинство поклонников выразило согласие с самооценкой любимицы, отметив печальность современного периода общественной жизни, заставляющего скрывать такие прекрасные присущие звезде человеческие качества. Также некоторые посетители страницы традиционно упомянули о красоте и грации Собчак. За день публикация набрала более 120 тысяч лайков.



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