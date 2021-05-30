Ксения Собчак призналась подписчикам в своих истинных человеческих качествах

Популярная ведущая Ксения Собчак разместила на своей странице в Instagram публикацию, в которой пояснила подписчикам о своих внутренних качествах, которые присущи ей в действительности. Пост знаменитости вызвал неоднозначные отзывы от фолловеров.

На опубликованном в микроблоге фотоснимке, снятом в черно-белых тонах, телезвезда сидит на полу спиной к зрителю, повернув свою голову в профиль. Ксения Собчак облачена лишь в светлое мини-платье на бретелях, открывающее взору подписчиков её обнаженную спину, волосы же красавицы оформлены изящной укладкой. Вся визуальная композиция пропитана стилистикой нежности и романтичности, и именно этот лейтмотив превалирует в сопровождающих фото откровениях хозяйки аккаунта.

“Если честно, я очень добрая, нежная, сострадательная и воспитанная девушка. Просто я тщательно скрываюсь”, – призналась Собчак подписчикам.

Стоит отметить, далеко не все фолловеры поверили в заявление ведущей. Так, кое-кто из недружелюбно настроенных подписчиков посчитал нужным прямо упрекнуть Ксению Собчак в явной неискренности словесных излияний.

Впрочем, абсолютное большинство поклонников выразило согласие с самооценкой любимицы, отметив печальность современного периода общественной жизни, заставляющего скрывать такие прекрасные присущие звезде человеческие качества. Также некоторые посетители страницы традиционно упомянули о красоте и грации Собчак. За день публикация набрала более 120 тысяч лайков.