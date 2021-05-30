 

В Екатеринбурге экс-полицейский открыл стрельбу по прохожим, ранен девятилетний ребенок

30.05.2021, 22:14, Новости дня
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Мужчина открыл огонь из охотничьего карабина. В результате пострадали девятилетняя девочка и сотрудник правоохранительных органов, у обоих огнестрельные ранения.

Российские правоохранители открыли уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса РФ (покушение на убийство малолетнего) и ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Мужчину задержали.

Telegram-канал Baza пишет, что злоумышленник – бывший сотрудник МВД России по имени Сергей Боков.

Также, по данным Baza, стрелявший был пьян.

Издание 66.ru писало, что стрелок накануне инцидента разослал сообщение знакомым, в котором заявил, что “ему надоела жизнь” и что он “всех постреляет и сам умрет”. По словам источника издания, накануне мужчина расстался с супругой.

СМИ также отмечают, что перед тем, как открыть стрельбу, стрелок пытался взять заложника. Он встретил на улице случайного мужчину и позвал с собой, однако тот смог убежать из квартиры.

Источник “Интерфакса” рассказал, что мужчина – ветеран вооруженных конфликтов и долго злоупотреблял алкоголем на фоне стресса. После увольнения из правоохранительных органов у него неоднократно случались “приступы немотивированной агрессии и семейные конфликты”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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