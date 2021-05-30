Милованов считает, что в наполнении фонда для восстановления Донбасса “все должны участвовать”

“Есть международная практика, есть успешные и неуспешные подходы к таким вопросам. Один из успешных подходов – создается фонд, который наполняется государством, международными донорами, частными компаниями. Назначается управляющая компания или агентство. Это может быть созданное государственное агентство, это может быть иное агентство, которое имело похожий опыт в других странах по восстановлению инфраструктуры”, – сказал он.

По словам экс-министра экономики, государству совместно с местными органами власти следует также выработать стратегию восстановления.

“Это достаточно большой объем работы, и здесь могут быть успехи, как в некоторых странах было сделано, а могут быть и ошибки. И поэтому очень важно вовлечь всех в этот процесс. Поэтому финансирование, наполнение этого фонда должно быть совместным: местная власть, центральная власть, международные доноры, частный бизнес – все должны участвовать в восстановлении”, – объяснил Милованов.

На вопрос: “Какая выгода в этом для доноров?” – он ответил, что “выгода прежде всего геополитическая”.

“Нужна стабильность. Нужен успех экономический. Нам и всем нашим партнерам, странам вокруг нас. Я говорю не о наших врагах, а о странах, которые хотя бы нейтрально к нам относятся, – им выгодно, чтобы у нас была стабильность. Потому что в ситуации нестабильности все эти проблемы могут и на них перебрасываться. Поэтому у этих государств есть прямой интерес, чтобы стабилизировать ситуацию. Это не их задача, чтобы мы превратились в новую Швейцарию. Но им выгодно, чтобы мы развивались”, – считает Милованов.

Контекст:

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В октябре 2019 года Офис президента Украины оценивал сумму, необходимую на восстановление Донбасса, как минимум в €372 млн.

В декабре 2020 года вице-премьер-министр – министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников говорил, что на эти нужды понадобится больше $20 млрд.

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