В Колумбии разбился полицейский вертолет, пять человек погибли

“Мы глубоко сожалеем о гибели пяти героев нашей полиции в авиакатастрофе, которая произошла в муниципалитете Кантагальо, на юге департамента Боливар”, – Дуке.

Президент добавил, что территорию, где упал вертолет, обследуют сотрудники экстренных служб. Он также отметил, что будет проведено расследование причин катастрофы.

La zona del siniestro ya se encuentra asegurada por miembros de la @PoliciaColombia de Cantagallo, sur de Bolívar, y tropas del @COL_EJERCITO, para las labores de rescate. Toda la solidaridad con las familias de nuestros héroes que siempre dieron todo por la patria. (2/2)

— Iván Duque * (@IvanDuque) May 30, 2021

—