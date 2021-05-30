 

Появилось видео с опрокидыванием батута с детьми в Барнауле

30.05.2021, 21:36, Новости дня
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Камеры видеонаблюдения зафиксировали инцидент с лопнувшим у торгового центра в Барнауле батутом, на котором играли дети.

Видеозапись опубликовал Следственный комитет (СК) России. На кадрах видно, как крепление батута отрываются и конструкция резко поднимается в воздух. В этот момент на аттракционе находились четверо детей, двое из которых успели его покинуть, но две девочки остались внутри и упали на трамвайные рельсы с большой высоты, передает РИА «Новости». 

Напомним, в воскресенье в Барнауле взорвался батут, на котором играли дети, следствие начало проверку. В результате падения пострадали два ребенка, они находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил провести внеплановую проверку аттракционов в регионе. 

Региональный СК завел уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По данным мэрии, аттракцион принадлежит индивидуальному предпринимателю, заключившим договор аренды на земельный участок с торговым центром.



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