 

Магазин шляп в США обвинили в антисемитизме

30.05.2021, 21:36, Новости дня
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В американском городе Нашвилл, Теннеси, магазин шляп обвинили в антисемитизме после того, как владельцы попытались выставить на продажу нашивки в виде шестиконечной звезды с надписью «не привит», информирует телеканал WZTV.

Магазин опубликовал фотографии товара в своих соцсетях, где пользователи сравнили нашивку с звездой Давида, которую заставляли носить евреев в период Холокоста. В комментариях пользователи начали писать, что вакцинацию нельзя сравнивать с истреблением еврейского народа. Отмечается, что через несколько часов пост из аккаунта был удален. Об этом информирует РИА «Новости».

Уточняется, что местные жители провели в субботу пикет перед магазином, позже владельцы принесли свои извинения за выставленный товар.

Ранее государственный балет Берлина пообещал изменить репертуар после скандала из-за обвинений со стороны чернокожей балерины, которую вынуждали отбеливать кожу для роли в «Лебедином озере».



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