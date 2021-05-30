Магазин шляп в США обвинили в антисемитизме

В американском городе Нашвилл, Теннеси, магазин шляп обвинили в антисемитизме после того, как владельцы попытались выставить на продажу нашивки в виде шестиконечной звезды с надписью «не привит», информирует телеканал WZTV.

Магазин опубликовал фотографии товара в своих соцсетях, где пользователи сравнили нашивку с звездой Давида, которую заставляли носить евреев в период Холокоста. В комментариях пользователи начали писать, что вакцинацию нельзя сравнивать с истреблением еврейского народа. Отмечается, что через несколько часов пост из аккаунта был удален. Об этом информирует РИА «Новости».

Уточняется, что местные жители провели в субботу пикет перед магазином, позже владельцы принесли свои извинения за выставленный товар.

Ранее государственный балет Берлина пообещал изменить репертуар после скандала из-за обвинений со стороны чернокожей балерины, которую вынуждали отбеливать кожу для роли в «Лебедином озере».