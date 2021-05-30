В «Белавии» заявили, что не будут летать в Крым

так как Беларусь официально не признает его российским.

Национальная белорусская авиакомпания «Белавиа» не собирается совершать авиарейсы в Крым, пока не принято соответствующее политическое решение. Об этом сказал глава авиакомпании Игорь Чергинец в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Наверное, не надо скрывать, должно быть политическое признание Крыма как [часть] российского государства», — пояснил Чергинец.

«Будет политическое решение — будем смотреть», — добавил он, отметив, что в связи с полетами в Крым могут также возникнуть коммерческие вопросы.

Накануне Александр Лукашенко прибыл в Сочи для неформальной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. По итогам встречи они дали поручения Минтрансами своих стран организовать воздушное сообщение «с учетом большого количества жителей Белоруссии, которые хотят приехать на Черноморское побережье России» и «с учетом того, что большое количество жителей Белоруссии предстоит как-то возвращать на свою родину». Телеграм-канал пресс-службы Лукашенко сообщал, что на встрече якобы согласованы новые рейсы «Белавиа» в города России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Белавиа» в пролете

Как крупнейшая авиакомпания Беларуси будет расплачиваться за поступки Александра Лукашенко

Ранее страны ЕС в ответ на перехват рейса Ryanair запретили белорусским самолетам заходить в их воздушное пространство. Тогда белорусский перевозчик «Белавиа» заявил, что сократит штат и урежет расходы. Утром перед вторым днем встречи Лукашенко и Путина глава «Белавиа» заявил, что сокращений на 50% не будет.

—