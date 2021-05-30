Мудрые огородники варят рассаде кашу: какую крупу растения любят больше всего

Многие огородники и садоводы отдают предпочтение народным средствам при подкормке растений. Ведь не всем по карману покупка минеральных удобрений, да и многие не доверяют магазинным средствам. Поэтому в этой статье расскажем, какое удобрение можно использовать, чтобы подкормить огурцы и томаты – рассаду и взрослые растения.

Польза геркулеса для растений

Многие потребляют овсяную кашу на завтрак с сухофруктами или сыром, даже не догадываясь, сколько пользы она в себе несет для растений. В состав геркулесовых хлопьев входит множество полезных веществ, которые необходимы для нормального развития растений.

Железо, магний, фосфор, калий, кальций – это малая часть того, что содержится в 100 граммах каши. Поэтому многие садоводы и огородники так любят использовать ее на участке, посыпая грядки или настаивая на воде.

Когда хлопья попадают в почву, при перегнивании они вырабатывают азот, который поспособствует развитию и быстрому росту культуры.

Плюс еще в том, что после такого удобрения в земле появляется множество дождевых червей, которые перерабатывают растительные остатки в биогумус, который необходим растениям. А также рыхлят землю вокруг растений, что делает грунт более воздухопроницаемым.

Рецепт подкормки из овсяных хлопьев

Для приготовления настоя подойдет самый дешевый геркулес. Залейте хлопья десятью литрами воды и дайте настояться в течение пяти дней. За это время все полезные вещества заберет жидкость, и они станут доступны для растений.

Перед использованием размешайте настой и два литра средства разведите в ведре. Таким удобрением поливайте культуру каждые четырнадцать дней. Спустя время вы увидите, как положительно отзываются растения на подкормку, одарив обильным урожаем.

Плюс такой подкормки в том, что растения невозможно перекормить. А также геркулесовое удобрение безвредно для окружающей среды.