 

Филипп Киркоров вызвал у подписчиков сомнение в своей гетеросексуальности: “Настроение – воскресенье!”

30.05.2021, 21:18, Разное
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Популярный певец Филипп Киркоров разместил на своей странице в Instagram видеоролик, в кадрах которого в сопровождении блогера Давида Манукяна танцует совместный танец в весьма неоднозначном наряде. Публикация знаменитости вызвала большое количество гневных отзывов от фолловеров.
Судя по логотипу внизу экрана, аналогичное видео было также выложено Давой на своей странице в TikTok. В кадрах ролика оба шоумена, стоящие рядом, под заводную мелодичную музыку исполняют веселый танец, приседая в коленях и делая характерные “жеманные” движения руками. Особую неоднозначность импровизированному видеоклипу придают наряды знаменитостей. В частности, помимо вполне тривиальных спортивных аксессуаров, футболок и брюк, на обоих надеты кроссовки ярких, более присущих представительницам прекрасного пола цветов, но главное – шеи звезд украшают разноцветные пушистые боа, ношение которых зачастую характерно для мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации. “Настроение – воскресенье! Время танцевать”, – таким задорным слоганом сопроводил эпатажный пост Филипп Киркоров.

Изображение взято с: [email protected]
Стоит отметить, что оригинальные танцы Киркорова и Манукяна вызвали просто шквал возмущения большей части посетителей микроблога звездного певца. Представители упомянутой категории подписчиков практически в открытую обличили “танцоров в боа” в наличии взаимных нежных чувств, не стесняясь при этом даже нецензурной брани. К слову, некоторые из хейтеров в качестве причины такого “падения нравов” увидели тлетворное влияние европейских духовных ценностей. Впрочем, среди поклонников Филиппа Киркорова нашлись и более дружелюбные зрители, похвалившие танцующую пару за весьма оптимистичный посыл к хорошему воскресному настроению. Так или иначе, но уже за первые пару часов после опубликования эпатажный видеоролик набрал более 250 тысяч просмотров.

Источник: www.instagram.com



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