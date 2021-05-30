 

Певица Глюкоза поздравила с днем рождения свою необычную “подругу”

30.05.2021, 21:18, Разное
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Популярная певица Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под сценическим псевдонимом Глюкоза, разместила на своей странице в Instagram публикацию, посредством которой оригинально поздравила с днем рождения одну из своих лучших подруг. Пост знаменитости вызвал массу сентиментальных отзывов от подписчиков.
Главной частью публикации является мини-коллаж из трех фотоснимков, на которых исполнительница позирует в компании своей “подруги” – собаки по кличке Нала. Стоит отдать должное неплохому уровню артистизма домашнего питомца красавицы – семейная любимица то смирно смотрит на фотографирующую её камеру, то, словно удивляясь эмоциям хозяйки, пытливо смеряет её взглядом. К слову, сама Глюкоза на изображениях держит в руках праздничный торт с надписью клички собаки на глазури, и именно его, не выдержав ожидания, заинтересованно нюхает забавная именинница на третьем фото.

Свои поздравления любимице звезда сцены изложила в сопровождающих снимок откровениях, наполненных нежностью и заботой. “Сегодня у моей сладкой мордашки день рождения! Нала, сколько нежности ты принесла в дом! Наверное, столько же, сколько съедено игрушек, тапочек и случайно оставленных носков… Нала открыла в каждом члене семьи новые грани любви. И вот ей уже годик”, – посредством такой пространной тирады излила свои эмоции хозяйка аккаунта.

Все посетители микроблога выразили свой восторг поздравительной публикацией певицы. При этом одна часть подписчиков, выражая солидарность с Глюкозой, отметили важную роль, которую играют домашние питомцы в судьбе их хозяев. Прочие же поклонники с восхищением отметили красоту и позитивный эмоциональный тонус обеих красоток на фото – исполнительницы и её необычной “подруги”.



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