Украина отправила в Индию кислородные концентраторы

Вылетевший самолет доставит в Индию 184 кислородных концентратора. Вторым рейсом будет передано еще 216 кислородных концентраторов. Гуманитарный груз сопровождают спасатели ГСЧС.

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Решение о предоставлении Индии гуманитарной помощи президент Украины Владимир Зеленский принял в начале мая и подписал соответствующий указ.

Контекст:

С 12 апреля Индия находится на втором месте в мире по общему числу случаев инфицирования коронавирусом. 6 мая в стране зафиксировали рекордный суточный показатель заболеваемости – 414,2 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции.

С марта 2021 года в стране фиксируются случаи заражения новым штаммом коронавируса с двойной мутацией, что спровоцировало масштабный рост числа новых случаев COVID-19. На фоне ухудшения ситуации с COVID-19 в Индии произошла вспышка мукормикоза.

В последние недели ситуация с коронавирусом в стране начала улучшаться. 30 мая в Индии зафиксировали самое низкое за 46 дней суточное число новых случаев.

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