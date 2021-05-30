 

Украина отправила в Индию кислородные концентраторы

30.05.2021, 21:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Вылетевший самолет доставит в Индию 184 кислородных концентратора. Вторым рейсом будет передано еще 216 кислородных концентраторов. Гуманитарный груз сопровождают спасатели ГСЧС.

https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/5940142556003595

Решение о предоставлении Индии гуманитарной помощи президент Украины Владимир Зеленский принял в начале мая и подписал соответствующий указ.

Контекст:

С 12 апреля Индия находится на втором месте в мире по общему числу случаев инфицирования коронавирусом. 6 мая в стране зафиксировали рекордный суточный показатель заболеваемости – 414,2 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции.

С марта 2021 года в стране фиксируются случаи заражения новым штаммом коронавируса с двойной мутацией, что спровоцировало масштабный рост числа новых случаев COVID-19. На фоне ухудшения ситуации с COVID-19 в Индии произошла вспышка мукормикоза.

В последние недели ситуация с коронавирусом в стране начала улучшаться. 30 мая в Индии зафиксировали самое низкое за 46 дней суточное число новых случаев.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

28.10 / Кремль оценил продолжение боев в Карабахе

10.10 / ВОЗ создала спецгруппу по изучению повторного заболевания коронавирусом

02.12 / НАБУ заявило о вмешательстве Венедиктовой в расследование дела Микитася. По данным Бутусова, она помешала задержанию Татарова

03.03 / Регистрация на ВНО 2021 года заканчивается 5 марта – Минобразования

05.09 / МИД предостерег ЕС от «голословных обвинений» в отравлении Навального

07.03 / Суд арестовал экс-главу Котласа по делу о получении взяток

30.12 / В Германии собрались продлить жесткий карантин

27.07 / «Вектор» начинает клинические испытания вакцины от коронавируса

03.01 / В Хмельницкой области горел женский монастырь

27.02 / В «Конкорде» назвали политизированным объявление ФБР о розыске Пригожина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика