В Таиланде назвали предварительную причину смерти украинского дипломата

Лисен сообщил, что предварительное вскрытие в больнице Сатуна “показало, что он умер от сердечного приступа”. У Бешты также взяли мазок на коронавирус, который оказался отрицательным.

Губернатор провинции также добавил, что семья Бешты пожелала как можно скорее вернуть тело в Украину.

Контекст:

Бешта умер 30 мая в возрасте 45 лет. Он был послом Украины в Таиланде с 2015 года, с 2017-го занимал также должность посла в Мьянме и Лаосе по совместительству, сообщили в Министерстве иностранных дел Украины. Он работал в МИД с 1998 года.

6 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о его увольнении с должности посла. Как пишет “Украинская правда”, Бешта уже готовился к отъезду в Украину, последние недели он оставался в Таиланде: закрывал дела, проводил прощальные встречи и переговоры как представитель Киева.

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