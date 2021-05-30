Украина платит за российскую электроэнергию деньги, которые идут на танки, воюющие против Украины – Яценюк

“Я посмотрел на цифры, сколько Украинское государство за последние два года заплатило россиянам и белорусам за электроэнергию, которую изготавливали в России и в Беларуси, а по факту – это российская электрическая энергия. Вдумайтесь, за два года украинцы из своего кармана заплатили [президенту РФ Владимиру] Путину и [Александру] Лукашенко 3,147 млрд грн”, – сказал он.

По словам экс-премьера, “на эти деньги можно было купить около 80 танков “Булат”.

“За эти деньги Россия, Путин и Лукашенко купили для себя свои танки, которые воюют против Украины”, – объяснил Яценюк.

Решение украинских властей снова разрешить закупку электроэнергии с 1 октября он назвал “не более чем дешевым политическим шагом”.

“У нас как? Мы боремся с Россией только по месяцам? Три месяца поборолись – до октября, а уже с октября все, уже можно не бороться? Поэтому это абсолютно безответственная антигосударственная политика. И за эту политику должны нести ответственность так же, как и несет [нардеп от ОПЗЖ Виктор] Медведчук, конкретные должностные лица Украинского государства”, – заявил Яценюк.

Контекст:

Верховная Рада Украины в сентябре 2019 года разрешила импорт электроэнергии из Беларуси и России. В апреле 2020 года его ограничили из-за карантина до 31 декабря. С января 2021 года украинские компании возобновили импорт из Беларуси, а с февраля – и из России.

18 марта этого года стало известно, что о необходимости ограничения импорта электроэнергии из России и Беларуси заявил президент Украины Владимир Зеленский, а на следующий день прекратить импорт пообещал тогдашний и.о. министра энергетики Юрий Витренко.

12 мая Зеленский подписал закон, предусматривающий введение запрета на импорт электрической энергии из России и Беларуси. Этот закон был принят Верховной Радой во втором чтении и в целом 15 апреля. Документ обеспечивает сертификацию оператора системы передачи электроэнергии в соответствии с требованиями ЕС, что откроет путь к интеграции энергосистемы с европейской.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко обратился к главе Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Валерию Тарасюку с просьбой запретить импорт электроэнергии из России и Беларуси на основании этого закона.

НКРЭКУ приняла решение с 26 мая закрыть импорт электроэнергии из России и Беларуси на четыре месяца, до 1 октября.

В минэнерго Беларуси заявили, что объемы поставок белорусской электроэнергии в Украину до принятия украинскими властями решения об их запрете были “незначительными” и решение Украины “вряд ли можно назвать чувствительным для белорусской стороны”.

“Еврорадио” сообщило, что в первом квартале 2021 года никто, кроме Украины, не покупал белорусскую электроэнергию. Было продано 514 тыс. кВт-ч на $23,9 млн. В 2020 году экспорт электроэнергии в Украину принес Беларуси $7,7 млн. Также в прошлом году белорусскую электроэнергию покупали Литва ($26,4 млн), Эстония ($81,7 тыс.), Латвия ($35,2 тыс.) и Россия ($6,4 тыс.), но с августа, когда в Беларуси начались протесты, европейские страны прекратили закупки у Беларуси.

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