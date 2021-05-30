 

Спецоперацию в аэропорту Минска могли готовить для Тихановской – СМИ

30.05.2021, 21:16, Новости дня
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Telegram-канал обратил внимание на скриншот почтового ящика на сервисе Protonmail, который ранее опубликовало Euroradio. Именно с этого ящика было отправлено сообщение о якобы минировании рейса Афины–Вильнюс. 

Авторы канала отметили, что судя по скриншоту почтовый ящик создали за девять дней до инцидента – 14 мая. Тихановская находилась в Афинах именно в течение 12−14 мая, пишет NEXTA.

Контекст:

Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил в Минске экстренную посадку якобы из-за сообщения о минировании (впоследствии взрывчатых веществ на борту судна не нашли). “Для сопровождения” самолета по поручению Лукашенко был поднят истребитель белорусских ВВС.

После проверки борта белорусские спецслужбы сняли с рейса и задержали одного из основателей белорусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA Протасевича и его девушку, россиянку Сапегу (в Минске с самолета сошли еще несколько человек, в Ryanair подозревают, что это были агенты КГБ Беларуси, Лукашенко отрицает). Сапега арестована, ее и Протасевича признали политзаключенными.

Вечером 24 мая появилось видео с Протасевичем, в котором он говорит, что находится в СИЗО №1 в Минске, сотрудничает со следствием и дает признательные показания “по факту организации массовых беспорядков в Минске”. В Европе отмечали, что на лице журналиста были видны следы избиения.

Преследование Протасевича связывают с Telegram-каналом NEXTA. Паблик получил широкую известность летом прошлого года благодаря освещению и координации протестов, которые начались после оглашения результатов выборов президента страны.

Страны ЕС, США, Канада, Украина и другие государства осудили действия властей Беларуси и призвали немедленно освободить задержанных.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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