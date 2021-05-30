Мнение: Заплыв Лукашенко

Коротко по визиту Лукашенко в Сочи.

1. Лукашенко конкретно так завис в Сочи. Вчера там и его сын Николай отметился. Лукашенко сегодня при плюс 16 искупнулся. Фотка с заплывом уйдет на мемы.

2. Белоруссия получит второй транш уже ранее обещанного кредита от РФ – 500 млн. долларов. Новой экономической помощи согласно официальным заявлениям Батька не просил. Для понимания проблем и объемов – когда у друга Мадуро в Венесуэле были по-настоящему серьезные проблемы, через "Роснефть" на стабилизацию ситуации в стране выделили 6 млрд. долларов (Венесуэла большую часть кредита уже погасила). Это помимо тех миллиардов, которые туда закачивал Китай. Так что помощь Лукашенко достаточно ограничена по объемам.

3. Относительно давления на Белоруссии, Батька получил различные слова поддержки с общим посылом "Белоруссию не бросят". Но в целом и так было понятно, что если дверь на Запада захлопнулась, то но Востоке Белоруссия найдет себе заступников. Соответственно, ценность "подддержки с Востока" будет для Белоруссии возрастать прямо пропорционально уровню давления Запада на Белоруссию.

4. Насчет Крыма и полетов. Так как официально Белоруссия до сих пор Крым не признала, то было бы странно, если "Белавиа" начала туда полеты "поперек Батьки". Странно даже, что этого ждали от "Белавиа", а не от Лукашенко. Вот признает Крым, тогда и будут полеты. Судя по заявлениям белорусских политологов близких к Лукашенко, как и ранее, вопрос признания Крыма это вопрос цены. Между тем, Россия со вчера начала одобрять полеты западных авиакомпаний в обход Белоруссии.

5. Пока что "Белавиа" Россия будет выручать дополнительными рейсами на территорию России, что позволит авиакомпании удержаться на плаву и не идти на массовые сокращения персонала, от чего руководство авиакомпании уже публично отказалось. Тут можно просто констатировать, что белорусские авиаперевозки будут достаточно сильно зависеть от России. Точно также, как это уже случилось с белорусскими медиа и транзитом. Плюс явно есть намерения привлечь белорусских туристов в российские курортные города (насколько это эффективно, узнаем в конце курортного сезона).

6. По пока еще не подписанным интеграционным картам (в том числе ключевым) о серьезном прогрессе пока не сообщалось.

В целом, на самом деле, на фоне длительных переговоров, где явно обсуждались вопросы поинтереснее поддержки "Белавиа" и судьбы Сапеги (РФ будет следить за этим делом), информации не так уж и много.

На фоне переговоров на Западе продолжают грозить новыми санкциями против Лукашенко.

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