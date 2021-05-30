Эксперт: «Единая Россия» оперативно пресекла фейки о предварительном голосовании

«Мы можем наблюдать рост вбросов ложной информации во время выборов. От кампании к кампании их количество растет. В этот раз фейки были направлены на праймериз «Единой России», – констатировал член Общественной палаты Максим Григорьев, комментируя сообщения о том, что Роскомнадзор заблокировал фальшивый сайт, который выдавали за портал предварительного голосования ЕР.

«Разного рода попытки дезинформации – это часть политической борьбы против «Единой России». Борьба эта напрямую координируется из-за рубежа – никто это не скрывает. В частности, система, которую пытался выстраивать блогер Алексей Навальный, была прямо построена на борьбу с ЕР. Конечно, в этом плане использовались самые грязные методы. В том числе и ситуация с тем, что был создан клон сайта предварительного голосования», – считает член Общественной палаты (ОП) Максим Григорьев, глава координационного совета ОП по общественному контролю за выборами.

Примеров попыток фейковых вбросов во время праймериз – предварительного голосования «Единой России» – было довольно много, констатировал собеседник. «В частности, появлялись сообщения о том, что сотрудников некоторых предприятий якобы принуждают принять участие в голосовании. Появлялись даже видео, якобы подтверждающие это, – отметил Григорьев. – Используются те же самые методы, которые мы в нашем совете по общественному контролю за голосованием ранее фиксировали на выборах различного уровня».

«Нет никаких сомнений, что этим занимаются ровно те люди, которые на протяжении нескольких лет дискредитируют потоком фейков выборы в регионах. Якобы фиксируются подвозы, а потом выясняется, что такого населенного пункта не существует, что использовано старое видео. Многие люди не проверяют информацию в интернете и могут поверить», – указал собеседник. Но, отметил эксперт, также очевидно, что оперативный штаб по проведению праймериз смог, проверяя информацию, сразу отсекать подобные вбросы.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор заблокировал фейковый сайт предварительного голосования «Единой России». Уточняется, что информация на этом сайте вводила в заблуждение и избирателей, и кандидатов. При этом, по словам руководителя IT-проектов «Единой России» Вячеслава Сатеева, сам фейковый ресурс не использовался для сбора данных его посетителей, однако такая угроза была.

Кроме того, в Сети распространилось видео, из которого следует, что директор якобы принуждает учителей голосовать на праймериз «Единой России». В сообщении к видео говорится, что действие происходит в Ростове в гимназии им. Кекина. Однако в комментариях пользователи отмечают, что всплывшей видеозаписи больше двух лет.

Напомним, в минувший понедельник «Единая Россия» начала праймериз по отбору кандидатов на сентябрьские выборы в Госдуму, а также региональные и муниципальные органы власти. Участие в нем является обязательным условием для включения в список кандидатов партии на выборах всех уровней. Голосование финишировало в воскресенье, его итоги подведут во вторник, 1 июня.