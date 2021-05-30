Бывший полицейский открыл стрельбу по прохожим из окна в Екатеринбурге

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30.05.2021, 20:38, Новости дня
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Два человека пострадали в результате стрельбы в Екатеринбурге, которую устроил бывший полицейский, сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Екатеринбургу.

«В полицию поступила информация, что в одном из домом по улице Бородина слышны выстрелы. На место незамедлительно прибыла группа немедленного реагирования, место происшествия было оцеплено. Как выяснилось, один из жильцов дома открыл стрельбу из окна», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства. 

Личность девочки установлена, на месте работают сотрудники регионального МВД. На данный момент личность стрелявшего и оружие, которое он использовал, устанавливаются. Полиция ведет мероприятия по задержанию злоумышленника.

В минздраве Свердловской области подтвердили ранения двух человек при стрельбе в Екатеринбурге. В ведомстве отметили, что девочка находится в крайне тяжелом состоянии.

По предварительным данным, стрельбу открыл бывший полицейский. Он стрелял с балкона с четвертого или пятого этажа. Сообщалось, что, когда на место прибыли сотрудники Росгвардии, мужчина прекратил стрельбу, однако потом снова прозвучали выстрелы.

Как сообщил источник ТАСС, мужчина предположительно стрелял из карабина «Сайга». Известно, что он произвел со своего балкона не менее 10 выстрелов по прохожим.

«Бойцы СОБРа вошли в подъезд, где живет бывший полицейский, устроивший стрельбу. Начался штурм», – сказал источник.

В пресс-службе Росгвардии Уральского округа сообщили, что сотрудник Росгвардии, вместе с другими бойцами службы прибывший на место стрельбы в Екатеринбурге, получил ранение в ногу, ему оказали первую помощь. 

«После открытия огня персонал одного из ближайших магазинов нажал кнопку тревожной сигнализации, на место оперативно приехал наряд ОМОН. Сотрудники вневедомственной охраны, прибывшие на срабатывание тревожной кнопки, были в служебном автомобиле, попали под огонь злоумышленника. В результате чего один из росгвардейцев получил касательное ранение в ногу, в настоящее время ему оказана первая медицинская помощь», – сообщили в пресс-службе.

Ранее в Москве был задержан мужчина, подозреваемый в стрельбе по прохожим в Измайловском парке. 



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