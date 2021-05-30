Люди-междометия

Откуда берется косноязычие людей во власти. О мутности духовных помыслов.

Наука, где камертоном мысли служит совесть, творит чудеса. В шестидесятые годы прошлого века выдающийся философ Эвальд Васильевич Ильенков задался целью решить проблему обучения слепо-глухо-немых детей. Его кропотливый труд в интернате в Загорске дал феноменальный результат. И сегодня некоторые из его воспитанников защитили кандидатские и докторские диссертации, продолжая святое дело своего учителя.

Сложнее дело обстоит, когда мы встречаемся с исторической слепотой и нравственной глухотой чиновников. Думаю, в этом состоит главная причина их косноязычия. Три эпизода позволяют сделать такой вывод.

В одном из телевизионных ток-шоу руководитель Russia Today Маргарита Симоньян шельмовала либералов с истинно православных патриотических позиций. Как всегда, игра шла в одни ворота. В частности, она во всеуслышание заявила, что при таких взглядах, как у них, надо прямо признать собственную принадлежность к экстремистской секте «Свидетели Иеговы» (Минюст включил организацию в список запрещенных как экстремистскую. — Ред.). Что называется приехали. В гитлеровских концлагерях, как известно, евреи носили на полосатых робах желтые звезды, коммунисты — красные клинья, а «Свидетели Иеговы» — лиловые. Увы, участвовавшие в телевизионном шоу либералы не знали этого факта.

Приведу высказывание президента по поводу свидетелей Иеговы.

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Владимир Путин: «По поводу «Свидетелей Иеговы». <…> Мы должны одинаково относиться к представителям всех религий — это правда, но все-таки учитывать страну и общество, в котором мы живем, тоже нужно. Правда, это совсем не значит, что мы представителей религиозных сообществ должны зачислять в какие-то там деструктивные — даже не то, что в террористические — организации. Конечно, это чушь полная, надо внимательно с этим разобраться.

«Свидетели Иеговы» тоже христиане, за что их преследовать, я тоже не очень понимаю. Поэтому надо просто проанализировать, надо это сделать. Я переговорю с [председателем Верховного суда] Вячеславом Михайловичем [Лебедевым] и попробуем это сделать».

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Внятное и по сути дела справедливое, взвешенное высказывание. А что в итоге?

В регионах по-прежнему идут суды. И люди идут в лагеря за веру!

Недавно в СМИ проникла информация о том, что людям, находящимся в психиатрических интернатах настоятельно рекомендуют химическую кастрацию. Еще один привет из третьего рейха. Там эта практика была тотальной и квалифицирована на Нюрнбергском процессе как одно из преступлений против человечества. И после всего этого мы лицемерно восклицаем: как это в стране, разгромившей гитлеровскую Германию, фашизм пускает новые ядовитые побеги?

Взрослым людям, претендующим на воспитание юношества, неплохо было бы для начала навести порядок в своих головах.

Не так давно в Сеть попал видеофрагмент выступления нового заместителя министра просвещения РФ. Суть его состояла в комментариях к выпущенному недавно ведомственному документу Министерства просвещения, предписывающего неукоснительно соблюдать другой документ: правительственное постановление о просветительской деятельности.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Но проблема заключалась в том, что суть дела чиновник так и не изложил. Из его уст многократно звучало слово «инфраструктуры» (учебных заведений: школ и вузов). Именно этим инфраструктурам предписывается неукоснительно выполнять высочайшее распоряжение. Но между инфраструктурами следовали почти мхатовские паузы и междометия. Откуда такое косноязычие? Относительно молодой чиновник не производит впечатления несообразительного человека.

Он неоднократно повторяет, что в правительственном постановлении, на основе которого был спешно изготовлен ведомственный документ, все изложено четко и ясно. Но в том-то и дело, что проект постановления написан крайне мутно. Впрочем,

суть его просматривается: это введение предварительной цензуры на любые виды просветительской деятельности в школах и вузах.

Все остальное излагается крайне расплывчато. Комментировать такой текст — действительно большая проблема. Отчего проект постановления попал под огонь критики квалифицированного экспертного сообщества. Но именно, что это всего лишь проект, до сих пор не принятый. Его обсуждение пока продолжается в Госдуме РФ.

Что же заставляет чиновника, рискуя репутацией, вприпрыжку бежать впереди паровоза? Неизбывный чиновничий инстинкт, повелевающий улавливать сигналы свыше, даже если они пока не облечены в строгую юридическую форму государственного постановления.

Тем временем законодательные инициативы продолжают сыпаться, как из рога изобилия.

Борясь с попытками фальсифицировать отечественную историю, депутаты Госдумы РФ выступили с инициативой на законодательном уровне запретить ставить на одну доску фашизм и сталинизм.

По мнению депутатов, необходимо подумать о разработке законопроекта, который введет соответствующую норму в закон «Об увековечении Победы советского народа в ВОВ».

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«Запрещаются публичные высказывания или публикации, в которых содержится приравнивание целей, решений и действий руководства СССР, командования и военнослужащих СССР к целям, решениям и действиям руководства нацистской Германии, командования и военнослужащих нацистской Германии и европейских стран «оси».

В Госдуарственной думе. Фото: РИА Новости

Увы, такая попытка отделить «агнцев от козлищ» (хороших от негодных) уже предпринималась.

Кнут Гамсун — норвежский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе за 1920 год. Всей душой принял фашизм. Благо бы польстился на миллионные тиражи своих книг, связки которых норвежские антифашисты кидали через забор его особняка. Так нет, он и после поражения Германии в 1945 году продолжал упорствовать в своих убеждениях, предсказывая фашизму светлое будущее.

Во время визита Гамсуна в Берлин в 1944 году Ото Дитрих, глава немецкой прессы, произнес в честь него: «Мы склоняемся перед Кнутом Гамсуном, его спокойствием и силой, ведь он позволил богам сейчас жить среди нас».

Сам высокий визитер не скрывал своей позиции, указывая на то, что немцы являются гуманистами. «Жестокость — она с другой стороны», но настало время дать решительный ответ.

Супруга писателя проясняла глубинные основания такого утверждения. В письмах, датированных началом войны. Она постоянно говорила о том, что именно евреи «развязали войну», что «еврейские денежные бароны» диктовали Англии и Америке, что им нужно делать и говорить. Еврей, писала она своей лучшей подруге, это «зло, которое виновато во всех войнах в мире, они — гнилая плоть на теле народов». Война со стороны Британии велась «еврейским оружием, в еврейских униформах, и на еврейском провианте», в то время как немцы прежде всего были «людьми духа». Когда она отрицала сравнение между Сталиным, Гитлером и Муссолини, это было вызвано не тем, что Сталин был коммунистом, а тем, что он был якобы «наполовину еврей».

Не в этих ли лживых обвинениях нацистской пропаганды коренится одна из причин послевоенного замалчивания Сталиным подлинных причин и масштабов Холокоста? Да и массовая прививка антисемитизма значительной части населения, произведенная немецкими властями на оккупированных территориях, успешно была использована вождем в политических целях во время пресловутой борьбы с космополитизмом.

Забавно другое. То, что сегодня творцы новейшей патриотической пропаганды принимают специальные законы, запрещающие сравнивать фашизм и сталинизм. Так замыкается порочный круг.

Евгений Ямбург

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