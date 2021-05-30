Чудо-паста отмоет даже ту кастрюлю, к которой не прикасались 5 лет: результат

Кастрюля – необходимый предмет, который нужен для приготовления пищи. Так как мы пользуемся им очень часто, он быстро теряет свой презентабельный внешний вид. Сегодня мы расскажем, как приготовить средство, которое поможет вернуть кастрюлям былой лоск и удалить налет.

Необходимые ингредиенты

Нам понадобятся:

Жидкое хозяйственное мыло – 3-4 столовые ложки. Можно взять и кусковое, но жидкое все-таки предпочтительнее.Пищевая сода – одна столовая ложка.Горчичный порошок – одна столовая ложка.

Домашняя паста

Берем небольшую емкость и высыпаем в нее соду. Теперь нужно добавить горчичный порошок и все аккуратно перемешать. В емкость льем хозяйственное мыло.

Перемешиваем. Выкладываем получившуюся пасту в небольшую банку. Ее можно хранить в холодильнике и пользоваться при необходимости.

Берем кастрюлю, которую необходимо очистить от загрязнений. Также нам понадобится металлическая губка. Набираем небольшое количество пасты и наносим на кастрюлю.

С помощью металлической губки очищаем кастрюлю. Даже застарелая грязь и жир очень хорошо убираются. Кстати, такой пастой можно почистить и плиту.

Теперь остается сполоснуть кастрюлю в теплой воде и полюбоваться полученным результатом. Вы можете приготовленным средством мыть посуду.